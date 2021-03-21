Водитель скорой устроил стрельбу в Москве

"На пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошел конфликт между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit. В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.