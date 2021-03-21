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На юге Москвы водитель скорой помощи открыл стрельбу в ходе дорожного конфликта 

ТАСС и ещё 8 5 часов назад
Водитель скорой устроил стрельбу в Москве
Фото: РИА Новости
Водитель машины скорой помощи устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта на юге Москвы.

"На пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошел конфликт между водителями ВАЗ 2115 и Ford Transit. В результате водитель Ford из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Водитель Ford доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, устроивший стрельбу мужчина был водителем машины скорой помощи.
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ДТП , ВАЗ 2115 , Lada , Ford Transit , МВД , Ford , ИТАР-ТАСС
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