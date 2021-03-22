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Россиянам объяснили, как получить компенсанцию за ДТП из-за ямы 

News.ru и ещё 2 7 часов назад
Россиянам объяснили порядок действий при ДТП из-за ямы
Фото: pixabay
Возместить ущерб, нанесённый автомобилю, который попал в аварию из-за ямы, можно. Нужно действовать быстро: как только водитель нашёл повреждения на машине, он должен вызвать сотрудника ГИБДД.
Европротокол и фотовидеофиксация не подойдут. Инспектор должен приехать, замерить глубину выбоины, составить полноценную схему дорожно-транспортного происшествия и заполнить акт зафиксированных недостатков дороги, пишет издание car.ru.
Чтобы взыскать ущерб с организации, отвечающей за состояние дорог, нужно выяснить, кто именно отвечает за этот отрезок дороги. Для этого можно обратиться в ГИБДД, районную администрацию или региональное подразделение, отвечающее за содержание трасс.
Если конкретного виновника найти не удаётся, то ответчиками становятся чиновники, которые отвечают за дорогу. Затем в ситуации будет уже разбираться суд.
Для оценки ущерба нужно обратиться к независимым экспертам. Ремонт в автосервисе должен быть также подтверждён чеками. В материальный ущерб входят повреждения самой машины и имущества, которое в ней перевозилось.
С 1 мая 2021 года в России изменятся правила покупки и продажи автомобилей с пробегом. Россиянам дадут право осуществлять сделки через Интернет — соответствующая опция появится на портале госуслуг. Приказ ранее подписало Минцифры, писал NEWS.ru.
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ДТП , ГИБДД
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