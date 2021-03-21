Водитель устроил двойное ДТП в Краснодаре

Восемь человек пострадали в Краснодаре из-за двойного ДТП, которое устроил водитель, выехавший на встречку. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на краснодарское управление МВД.
Renault Logan двигался по Ростовскому шоссе. На перекрестке с улицей Солнечной он выехал на встречную полосу и врезался в другой Renault Logan. Виновника ДТП отбросило на ВАЗ-2114, который изменил траекторию движения и въехал в дерево.
Виновник скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.
В итоге пострадали восемь человек.
«Пять граждан госпитализированы в медицинское учреждение, троим назначено амбулаторное лечение. Среди восьми пострадавших — одна несовершеннолетняя девушка 17 лет», — рассказали в полиции.
Сейчас силовики ищут сбежавшего водителя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой.