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Водитель устроил двойное ДТП в Краснодаре, пострадали восемь человек 

Майк Габриелян 10 часов назад
Водитель устроил двойное ДТП в Краснодаре
Фото: depositphotos.com
Восемь человек пострадали в Краснодаре из-за двойного ДТП, которое устроил водитель, выехавший на встречку. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на краснодарское управление МВД.
Renault Logan двигался по Ростовскому шоссе. На перекрестке с улицей Солнечной он выехал на встречную полосу и врезался в другой Renault Logan. Виновника ДТП отбросило на ВАЗ-2114, который изменил траекторию движения и въехал в дерево.
Виновник скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.
В итоге пострадали восемь человек.

«Пять граждан госпитализированы в медицинское учреждение, троим назначено амбулаторное лечение. Среди восьми пострадавших — одна несовершеннолетняя девушка 17 лет», — рассказали в полиции.

Сейчас силовики ищут сбежавшего водителя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что появилось видео ДТП в Твери с вылетевшей на тротуар и сбившей пешехода легковушкой.
Видео дня. Жители района Отрадное пожаловались на неправильно припаркованные машины
ДТП , Renault Logan , Renault , МВД , РИА Новости
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