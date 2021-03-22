Трое погибли в результате ДТП с участием автомобиля ФСИН 

В Вологодской области автомобиль ФСИН стал участником смертельного ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что около 8:20 по местному времени на автомобильной дороге А114 в Череповецком районе перед мостом через реку Суду легковой автомобиль « Рено Логан» столкнулся лоб в лоб с «Газелью».

В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Все они находились в салоне «Рено». Семь человек пострадали, в том числе ребенок. Он также находился в легковом автомобиле.

Осведомленный собеседник сообщил «Интерфаксу», что «Газель» принадлежит Федеральной службе исполнения наказаний, а внутри нее находились шесть осужденных, которых везли на работу.