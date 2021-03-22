Трое погибли в результате ДТП с участием автомобиля ФСИН 

В Вологодской области автомобиль ФСИН стал участником смертельного ДТП. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что около 8:20 по местному времени на автомобильной дороге А114 в Череповецком районе перед мостом через реку Суду легковой автомобиль «Рено Логан» столкнулся лоб в лоб с «Газелью».
В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок. Все они находились в салоне «Рено». Семь человек пострадали, в том числе ребенок. Он также находился в легковом автомобиле.
Осведомленный собеседник сообщил «Интерфаксу», что «Газель» принадлежит Федеральной службе исполнения наказаний, а внутри нее находились шесть осужденных, которых везли на работу.
Неделю назад, как сообщал «Рамблер», на повороте со Снеговой улицы на Карьерную во Владивостоке таксист за рулем автомобиля «Тойота Приус» в нарушение правил дорожного движения сделал попытку вклиниться в колонну военной техники и врезался в левый борт БТР-82А. В результате ДПТ никто не пострадал. Ни «Тойота», ни бронетранспортер не получили серьезных повреждений.