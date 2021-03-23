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Под Волгоградом произошли два массовых ДТП

РИА Новости
1 час назад
Два массовых ДТП с участием десяти автомобилей произошли на трассе в Волгоградской области из-за мокрого снега и тумана, сообщается на сайте управления дорогами Москва-Волгоград.
"На 562 км федеральной трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (Дубовский район), с 17.00 (мск) движение затруднено и осуществляется в реверсивном режиме Причина: два ДТП с участием четырех и шести автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
О пострадавших не сообщается.
Отмечается, что в момент ДТП шел мокрый снег и был туман.
ДТП,
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