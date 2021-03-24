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Сбивший пешеходов в Москве водитель сбежал в Зеленоград

Алиса Селезнёва
1 час назад
Предполагаемый виновник аварии в Москве, в результате которой погибли две женщины, вызвал такси и сбежал с места ДТП в Зеленоград. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Life.
Сбивший пешеходов в Москве водитель сбежал в Зеленоград
Фото: ТАССТАСС
Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве. Автомобиль марки «Мерседес» сначала протаранил припаркованную машину, а затем вылетел на тротуар, где сбил двух женщин. Обе скончались.
По словам источника издания, собственник автомобиля Сидикшох Рахматов рассказал полицейским, что продал машину еще в прошлом году. Однако покупатель пока за нее не рассчитался, поэтому автомобиль переоформлен не был.
При этом выяснилось, что за рулем иномарки сидел Хусен Сомон. В автомобиле в момент аварии находился и его друг, который уже дал показания.
На допросе он рассказал, что после аварии Хусен Сомон сбежал. Следователи выяснили, что он поймал такси и уехал в Зеленоград.
Как сообщал «Рамблер», ранее водитель внедорожника сбил двух пешеходов на тротуаре в районе дома 7 по улице Советской Армии в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. По предварительной версии, водитель мог не справиться с управлением из-за того, что дорога была скользкой.
ДТП,Mercedes-Benz,
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