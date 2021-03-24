Сбивший пешеходов в Москве водитель сбежал в Зеленоград

Предполагаемый виновник аварии в Москве, в результате которой погибли две женщины, вызвал такси и сбежал с места ДТП в Зеленоград. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Life.

Фото: ТАСС ТАСС

Авария произошла на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве. Автомобиль марки « Мерседес » сначала протаранил припаркованную машину, а затем вылетел на тротуар, где сбил двух женщин. Обе скончались.

По словам источника издания, собственник автомобиля Сидикшох Рахматов рассказал полицейским, что продал машину еще в прошлом году. Однако покупатель пока за нее не рассчитался, поэтому автомобиль переоформлен не был.

При этом выяснилось, что за рулем иномарки сидел Хусен Сомон. В автомобиле в момент аварии находился и его друг, который уже дал показания.

На допросе он рассказал, что после аварии Хусен Сомон сбежал. Следователи выяснили, что он поймал такси и уехал в Зеленоград.