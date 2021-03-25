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В МВД предложили лишать свободы за повторный случай пьяного вождения

Газета.Ru
1 час назад
МВД России выступило с предложением ужесточить наказание за повторные случаи езды в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА "Новости".
В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, ведомство предложило лишать таких водителей сроком до трех лет. Данное изменение может быть внесено в статью 264.1 Уголовного кодекса России о "Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
"Дополнить частью второй, закрепляющей повышенные меры ответственности за управление в состоянии опьянения автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления", - говорится в ответе МВД.
Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., в размере зарплаты или другого дохода за срок от двух до трех лет, а также ограничить лицо в возможности заниматься определенными видами деятельность в период до шести лет.
Ранее "Коммерсантъ" узнал о планах увеличить наказание за систематическое пьяное вождение в России.
ДТП,МВД,
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