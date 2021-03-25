В МВД предложили ужесточить наказание для пьяных водителей

Так, ведомство предложило лишать таких водителей сроком до трех лет. Данное изменение может быть внесено в статью 264.1 Уголовного кодекса России о "Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Кроме того, законопроект предполагает введение санкций в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. руб., в размере зарплаты или другого дохода за срок от двух до трех лет, а также ограничить лицо в возможности заниматься определенными видами деятельность в период до шести лет.