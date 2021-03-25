У Москва-Сити сгорел грузовик

Журналисты отметили, что в настоящее время движение по ТТК осуществляется по левой полосе проезжей части. Информации о жертвах нет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», движение по Хорошевскому шоссе в сторону ТТК было перекрыто из-за ДТП, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошёл в среднем ряду в районе дома 25А. На записи, опубликованной «Москвой 24» https://www.m24.ru/news/proisshestviya/25032021/158082, видно, что вспыхнул хэтчбек. При этом огонь полностью поглотил автомобиль. Известно, что пожарные быстро ликвидировали возгорание. Машина восстановлению не подлежит. Движение в сторону ТТК было восстановлено.