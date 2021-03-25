У Москва-Сити сгорел грузовик

На записи, опубликованной в Telegram-канале «360», видно
, что открытым огнём полыхает кабина небольшого грузовика. Над автомобилем поднимается чёрный столб дыма, а к горящей машине неспешно направляются два сотрудника пожарной службы. Спасатели быстро сбили пламя, залив огонь пеной.
Ранее, как сообщал «Рамблер», движение по Хорошевскому шоссе в сторону ТТК было перекрыто из-за ДТП, в результате которого загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошёл в среднем ряду в районе дома 25А. На записи, опубликованной «Москвой 24» https://www.m24.ru/news/proisshestviya/25032021/158082, видно, что вспыхнул хэтчбек. При этом огонь полностью поглотил автомобиль. Известно, что пожарные быстро ликвидировали возгорание. Машина восстановлению не подлежит. Движение в сторону ТТК было восстановлено.