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Грузовик и легковушка столкнулись на МКАД

Москва24иещё 6
48 минут назад
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 60 километре МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе.
Грузовик и легковушка столкнулись на МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин
Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по столице, в результате один человек был госпитализирован.
Авария с участием шести автомобилей ранее произошла на внешней стороне МКАД в районе Новорижского шоссе.
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