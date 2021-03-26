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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва
7 часов назад
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Севастопольском проспекте в районе дома 17А. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
ДТП с участием пяти автомобилей произошло на юго-западе Москвы
Фото: Moscow-LiveMoscow-Live
Участники аварии заняли 3-ю и 4-ю полосы магистрали в сторону области. На протяжении 1,3 километра затруднено движение, уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
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