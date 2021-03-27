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СМИ: на МКАДе загорелась «Газель»

Говорит Москва
1 час назад
Инцидент произошёл на 44-м километре трассы, сообщает телеканал «360».
На МКАДе загорелась «Газель»
Фото: Telegram/Новости МосквыTelegram/Новости Москвы
По его информации, пробка в том районе растянулась на полтора километра.
Причины возгорания устанавливаются.
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