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Машина сбила двух человек на юге Москвы

News.ru
2 часа назад
Автомобиль наехал на двоих пешеходов на юге столицы, рассказали в пресс-службе местного ГУ МВД.
Машина сбила двух человек на юге Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, оба пострадавших получили сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
Наезд на двух пешеходов, предварительно, у обоих закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что сейчас медики решают вопрос о госпитализации пострадавших. Водитель машины находится на месте ЧП, полицейские проводят проверку в связи со случившимся, передаёт РИА Новости.
Накануне патрульный автомобиль полиции сбил мужчину на Кутузовском проспекте в Москве. Инцидент произошёл около 20:20 в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту. Сотрудник полиции совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу «в неустановленном месте перед близко идущим транспортом». Водитель сделал всё возможное, чтобы экстренно затормозить автомобиль, однако не смог избежать наезда.
24 марта полиция задержала водителя Mercedes, который сбил двух женщин на севере столицы, передавал NEWS.ru. Происшествие произошло на пересечении Конаковского проезда и улицы Пулковской 23 марта. Иномарка врезалась в припаркованную машину, после чего Mercedes отбросило на стоящих на тротуаре двух женщин, водитель скрылся с места ДТП.
ДТП,МВД,РИА Новости,
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