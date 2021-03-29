Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Почта

В Крыму грузовик снес часть путепровода на трассе «Таврида»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
2 часа назад
Водитель грузового автомобиля при перевозе экскаватора повредил часть путепровода новой крымской трассы «Таврида», сообщает ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора.
Грузовик снес часть путепровода на трассе «Таврида»
Фото: ТАССТАСС
«При проезде под путепроводом в Бахчисарайском районе между селами Новопавловкой и Скалистым на трассе «Таврида», водитель крупногабаритного транспортного средства не рассчитал высотный габарит груза. Результатом чего стало повреждение нижнего пояса балки пролетного строения путепровода», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
В Росавтодора подчеркнули, что во избежание дальнейшего разрушения было принято решение ограничить движения через технологический проезд.
По данным ведомства, была нарушена целостность несущей арматуры балок. Отмечается, что после проведения диагностики специалисты определят возможность дальнейшей безопасной эксплуатации путепровода.
Также в пресс-службе уточнили, что случившееся не влияет на пропускную способность трассы. Высотный габарит проезда путепровода составляет 6,5 метра. На видеозаписи инцидента с регистратора видно, что грузовик, задевший путепровод, перевозил экскаватор.
Ранее надземный пешеходный переход обрушился на федеральной трассе М-10 в Ленинградской области, обрушение перехода произошло из-за врезавшегося в него грузовика с поднятым кузовом.
ДТП,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители