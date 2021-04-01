При этом в областной прокуратуре заявили о девяти пострадавших, в числе которых – беременная женщина. По данным ведомства, водитель автобуса был госпитализирован с признаками.
Как рассказали в местном управлении МВД, автобус ПАЗ столкнулся с легковыми автомобилями SsangYong и Hyundai. По словам представителя ведомства, автобус не рейсовый и не городской.
19 марта при опрокидывании автобуса в Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек. По данным ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус упал в кювет.