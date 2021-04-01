В результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 14 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

19 марта при опрокидывании автобуса в Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек. По данным ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус упал в кювет.