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При ДТП с автобусом в Туле пострадали 14 человек

Газета.Ru
2 часа назад
В результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Туле пострадали 14 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«Возле дома номер 47 на улице Путейская произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек», — заявил источник агентства.
По его словам, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.
При этом в областной прокуратуре заявили о девяти пострадавших, в числе которых – беременная женщина. По данным ведомства, водитель автобуса был госпитализирован с признаками.
Как рассказали в местном управлении МВД, автобус ПАЗ столкнулся с легковыми автомобилями SsangYong и Hyundai. По словам представителя ведомства, автобус не рейсовый и не городской.
19 марта при опрокидывании автобуса в Астраханской области пострадали 14 человек, всего в транспортном средстве было 35 человек. По данным ведомства, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус упал в кювет.
ДТП,Видео,SsangYong,Hyundai,Генпрокуратура РФ,МВД,РИА Новости,
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