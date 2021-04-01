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В массовом ДТП в Москве обвинили блогера Эдварда Била

Александр Котлеткин
6 часов назад
Как сообщает Telegram-канал Mash массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы устроил известный блогер и пранкер Эдвард Билл на синей "ауди RS6".
Как сообщает Telegram-канал Mash массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы устроил известный блогер и пранкер Эдвард Билл на синей "ауди RS6".
1/10 Как сообщает Telegram-канал Mash массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы устроил известный блогер и пранкер Эдвард Билл на синей "ауди RS6".
Фото: Соцсети
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По словам очевидцев, он уклонялся от резко перестроившейся в его полосу "Мицубиси Аутлендер" 38-летнего водителя и вылетел на встречку.
2/10 По словам очевидцев, он уклонялся от резко перестроившейся в его полосу "Мицубиси Аутлендер" 38-летнего водителя и вылетел на встречку.
Фото: Соцсети
Ранее стало известно, что четыре легковых автомобиля столкнулись в центре столицы.
3/10 Ранее стало известно, что четыре легковых автомобиля столкнулись в центре столицы.
Фото: Соцсети
На месте происшествия в настоящий момент находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
4/10 На месте происшествия в настоящий момент находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Фото: Соцсети
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По некоторым данным, в одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь специалисты.
5/10 По некоторым данным, в одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь специалисты.
Фото: Соцсети
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8/10 
9/10 
10/10 
По словам очевидцев, он уклонялся от резко перестроившейся в его полосу "Мицубиси Аутлендер" 38-летнего водителя и вылетел на встречку.
Ранее стало известно, что четыре легковых автомобиля столкнулись в центре столицы.
На месте происшествия в настоящий момент находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По некоторым данным, в одной из машин зажало человека, его пытаются извлечь специалисты.
ДТП,Фото,Audi,МВД,
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