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У устроившего ДТП блогера нашли 400 неоплаченных штрафов за скорость

Deita.ru
3 часа назад
На попавшем в ДТП автомобиле, принадлежащем 24-летнему видеоблогеру Эдварду Билу, висят более 400 штрафов за нарушение ПДД, сообщает ИА DEITA.RU.
У устроившего ДТП блогера нашли 400 неоплаченных штрафов
Фото: ТАССТАСС
Такую информацию сообщил Дептранс. Ни один из этих штрафов не был выписан, так как автомобиль Била был сознательно снят с учета и ездил по подложным номерам. В ведомстве добавили, что считают необходимым арестовать хозяина автомобиля и уже обратились в прокуратуру. В Дептрансе добавили, что позаботятся о доказательствах, чтобы водитель получил реальный срок за свои действия.
ДТП, в котором пострадали пять автомобилей (два человека находятся в тяжелом состоянии) произошло около полудня 1 апреля. Ауди блогера вылетела на встречную полосу и столкнулась с другими машинами, предположительно уворачиваясь от другого автомобиля. Эдвард Бил ранее заявлял, что за рулем автомобиля был не он, а его друг, однако свидетели предположительно уже подтвердили полицейским, что блогер был за рулем и после ДТП пересел на заднее сиденье, чтобы снять с себя вину. Сейчас Била увезли на освидетельствование в больницу.
24-летний видеоблогер прославился скандальными пранками (в том числе розыгрышами сотрудников ДПС) и жестокими, циничными роликами. В июне 2019 года представители Общественной палаты РФ обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить Била в числе видеоблогеров, представляющих опасность для общества. О результатах проверки не сообщалось.
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