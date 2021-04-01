У устроившего ДТП блогера нашли 400 неоплаченных штрафов

ДТП, в котором пострадали пять автомобилей (два человека находятся в тяжелом состоянии) произошло около полудня 1 апреля. Ауди
блогера вылетела на встречную полосу и столкнулась с другими машинами, предположительно уворачиваясь от другого автомобиля. Эдвард Бил ранее заявлял, что за рулем автомобиля был не он, а его друг, однако свидетели предположительно уже подтвердили полицейским, что блогер был за рулем и после ДТП пересел на заднее сиденье, чтобы снять с себя вину. Сейчас Била увезли на освидетельствование в больницу.