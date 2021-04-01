Сотрудница полиции насмерть сбила ребенка на Кубани

Под Краснодаром в поселке Южном насмерть сбили ребенка, СМИ сообщают, что за рулем автомобиля якобы находилась сотрудница полиции.

Издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что иномарка сбила школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Водитель иномарки – полицейский комендантской группы по охране объектов ОВД отдела МВД по Динскому району, она признала свою вину, в момент аварии она не была при исполнении служебных обязанностей.