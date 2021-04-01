Виновник ДТП в центре Москвы получал до пяти штрафов в день

Виновником ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по 4-5 штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Всего у виновного в ДТП на Новинском больше 566 штрафов. Только за этот год: 245 превышений скорости на 20-40 км/час , 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час, 23 — на 80 км/час", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре другие авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen - по данным дептранса, она в реанимации.

О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщается, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер и пранкер Эдвард Бил.

Косвенно это подтверждает тот факт, что в одном из видео на TikTok Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Номера на машине из видео и машине, попавшей сегодня в ДТП, одни и те же.

Бил называл RS6 "очень опасным автомобилем" и упоминал, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил - против 600 в "базовом" исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды.

Сейчас, по информации источника, Бил доставлен в следственный отдел УВД по Центральному округу Москвы, где решится вопрос о возбуждении против него уголовного дела.