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Пенсионерка погибла под колесами собственного автомобиля

Lenta.ru
59 минут назад
Пенсионерка с американского острова Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, погибла под колесами собственного автомобиля, когда выгружала из багажника купленные продукты. Об этом сообщает издание New York Post.
Пенсионерка погибла под колесами своего автомобиля в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В четверг, 1 апреля, 80-летняя Мариса Орландо (Marisa Orlando) разгружала покупки из багажника автомобиля Toyota Camry, припаркованного перед ее домом.
Неожиданно транспортное средство покатилось назад и задавило женщину. Орландо скончалась на месте.
В этот момент 84-летний муж пенсионерки Пьетро Орландо (Pietro Orlando) находился на водительском месте.
Полицейские выясняют причины несчастного случая.
ДТП,Toyota Camry,Toyota,
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