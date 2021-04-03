Автомойщик устроил погоню со стрельбой на машине клиента

Полицейские Владивостока в субботу ночью в ходе погони с применением табельного оружия задержали 25-летнего сотрудника автомойки, который подозревается в угоне автомобиля клиента. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

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"Ночью в дежурную часть <...> поступила информация о том, что водитель автомашины марки Isuzu Bighorn скрылся с места ДТП. Через некоторое время в районе Некрасовского путепровода инспекторы ДПС заметили разыскиваемый автомобиль. Используя специальное громкоговорящее устройство, полицейские потребовали от водителя остановиться. При этом находившийся за рулем молодой человек увеличил скорость и попытался скрыться", - говорится в сообщении.

В ходе погони нарушитель своими действиями создавал угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем полиции пришлось применить табельное оружие для остановки автомобиля. Нарушитель попытался скрыться от сотрудников полиции, бросив машину в тупике, но был задержан. При задержании он оказал сопротивление и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении жителя Ольгинского района составлены административные протоколы за выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований об остановке, неповиновение законному требованию полиции, проезд на красный свет. Также он привлечен к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ за повторное управление авто в состоянии опьянения.