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Пешехода сбили на Садовом кольце в Москве

Вечерняя Москваиещё 3
4 часа назад
Пешехода сбили на Садовом кольце в столице. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.
Машина насмерть сбила пешехода в центре Москвы
Фото: moscow-livemoscow-live
Информация о состоянии пострадавшего не уточняется. На месте происшествия находится бригада скорой помощи.
Выясняются все обстоятельства случившегося. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел на Смоленском бульваре.
ДТП,МВД,
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