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На западе Москвы произошла авария с участием трёх машин

News.ruиещё 2
5 часов назад
На западе Москвы произошла авария с участием трёх транспортных средств. ДТП случилось на улице Веерная. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили представители пресс-службы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На западе Москвы произошла авария с участием трёх машин
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»Мобильный репортер/АГН «Москва»
Отмечается, что на Веерной улице столкнулись три автомобиля. Это произошло неподалёку от дома 1. В результате столкновения одно из транспортных средств вылетело на газон и перевернулось.
На Веерной улице в районе дома 1 столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся. Движение перекрыто по 1-й полосе в каждом направлении, — написано в Telegram-канале столичного ведомства.
Информация о пострадавших или погибших в аварии отсутствует.
Как ранее передавал NEWS.ru, 2 апреля автомобиль сбил насмерть пешехода на Смоленском бульваре в центре столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что водитель машины не стал скрываться с места аварии.
ДТП,МВД,
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