Закрыть Била: блогеру избрали меру пресечения после ДТП

Московский суд запретил блогеру Эдварду Билу совершать определенные действия до 1 июня. Например, ему нельзя пользоваться интернетом и покидать жилье в ночное время. Сторона защиты пострадавшей в ДТП Марии Артемовой считает такую меру пресечения слишком мягкой. Кроме того, ее адвокат намерен обратиться в прокуратуру из-за ненадлежащей работы следствия.

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Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), который возможно спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, избрали меру пресечения вплоть до 1 июня. Ходатайство, которое подало следствие, рассматривал Тверской суд Москвы.

Билю нельзя в течение почти двух месяцев выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться без письменного разрешения следователя с участниками судопроизводства, посылать и отправлять почту, использовать без письменного разрешения следователя интернет и иные средства связи (за исключением экстренных случаев). Кроме того, ему запрещается находиться в районе массовых мероприятий, управлять автомобилем или иными транспортными средствами, передает РИА "Новости".

ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. По версии следствия, автомобиль, за рулем которого находился Биль, вылетел на встречную полосу и протаранил четыре машины. В том, что в момент аварии блогер находился за рулем, он подтвердил сам во время допроса. Одна из участниц ДТП находится в тяжелом состоянии. В отношении Биля правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Блогер проходит по делу в статусе подозреваемого. Адвокат Биля Сергей Жорин ранее отметил, что по этому делу следует провести экспертизы, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника. Наказание, которое может грозить Билю в случае признания его вины, составит до двух лет лишения свободы. Так как преступление относится к нетяжким, непредумышленным и предусматривает до двух лет тюрьмы, то в отношении блогера не могла быть избрана мера в виде заключения под стражу.

Защита пострадавшей в ДТП Марии Артемовой недовольна избранной мерой пресечения.

"Мы считаем, что это вызов обществу - столь мягкая мера пресечения. Почему не домашний арест?" - сказал журналистам адвокат Андрей Князев.

Он выразил надежду, что подозреваемый понесет наказание. Вместе с тем Князев заявил, что недоволен работой следствия, так как никто не признан потерпевшим. В связи с этим Князев намерен обратиться в прокуратуру, заявив, что есть вопросы к следствию. "Я не понимаю, почему по делу официально никто не признан потерпевшим, несмотря на то что в аварии участвовало пять машин. Мы будем обращаться в прокуратуру, чтобы добиться соответствующих процессуальных решений", - отметил он.

В самом же предполагаемом виновнике ДТП адвокат "не увидел раскаяния".

"Он сказал, что готов компенсировать вред, но это было сказано через адвоката", - подчеркнул Князев.

Он заметил, что его подзащитная в результате ДТП получила многочисленные внутренние травмы и сейчас находится в коме.

"Предстоит огромное лечение по времени Мы не знаем, насколько длительным и дорогостоящим будет лечение, поэтому говорить о компенсации преждевременно", - отметил он в комментарии РИА "Новости".

Адвокат пострадавшей напомнил, что Биль до недавнего ДТП "многократно допускал нарушения правил дорожного движения", но при этом неизвестно, "какие меры после этого к нему применялись".

"А ведь жертвой подобного водителя может стать любой", - заключил Князев, подчеркнув, что виновник ДТП должен понести наказание.