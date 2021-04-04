В Хабаровском крае рейсовый автобус съехал в кювет

Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент произошёл с рейсовым автобусом, который ехал из Хабаровска в поселение Берёзовка и съехал в кювет.

Пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Переворота автобуса не происходило.

По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель почувствовал себя плохо за рулём, и он совершил съезд с дороги.