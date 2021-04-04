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Четыре человека госпитализированы после ДТП с автобусом под Хабаровском

News.ruиещё 4
1 час назад
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
В Хабаровском крае рейсовый автобус съехал в кювет
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Инцидент произошёл с рейсовым автобусом, который ехал из Хабаровска в поселение Берёзовка и съехал в кювет.
Пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Переворота автобуса не происходило.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель почувствовал себя плохо за рулём, и он совершил съезд с дороги.
Ранее News.ru писал, что в Москве два человека погибли в ДТП с такси и машиной каршеринга.
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