В Хабаровском крае рейсовый автобус съехал в кювет

Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Инцидент произошёл с рейсовым автобусом, который ехал из Хабаровска в поселение Берёзовка и съехал в кювет.
Пострадали четыре человека. Они госпитализированы. Переворота автобуса не происходило.
По предварительным данным, причиной происшествия стало то, что водитель почувствовал себя плохо за рулём, и он совершил съезд с дороги.
Ранее News.ru писал, что в Москве два человека погибли в ДТП с такси и машиной каршеринга.