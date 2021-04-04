Ребенок покатался по Петербургу и устроил ДТП

В соцсетях появились сообщения, что ребенок шести-семи лет несколько дней катался по Петербургу за рулем автомашины. Вчера он вновь устроил "бэби-покатушки" и врезался в припаркованную машину. Мальчика задержал прохожий, перед этим юный «водитель» прокатил его на капоте.

Необычная авария произошла накануне в Красном Селе, сообщает местная группа «Транспортный коллапс» в соцсети « Вконтакте ».

Водитель белого «Хундая» ударил припаркованную автомашину возле торгового комплекса «Красносельский» на улице Огородной. После ДТП «Хундай» начал разворачиваться, пытаясь скрыться. Это увидел свидетель - водитель « Мерседеса ». Он прибежал на место ДТП.

«За рулем ударившей машины был... ребенок! Мальчик совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, дополнительно "прокатив на капоте" мужчину из «Мерседеса». Видимо так его учили в садике и школе или сидящий пассажиром родственник сказал: «шухер, валим!» - пишет автор сообщения.

Судя по кадрам, опубликованным на Ютубе, мальчику около 7 лет.

В комментариях красносельцы пишут, что он катается по пригороду Питера не первый день:

«Далеко не первый раз данный ребенок гоняет по Красному Селу. Уже два сообщения про такой факт и не сегодня, а несколько дней назад».

«Оказывается нас не глюкануло с мужем. Видели эту машину сегодня»

Жители Красного Села сообщили, что звонили в ДПС и рассказали о ребенке за рулем. Пока неизвестно, какие меры приняли местные власти и силовики.

Пользователи считают, что владельца авто необходимо лишить водительских прав, а родителями должны заняться органы опеки:

«Ну, учил бы водить в безопасном месте! А потом по возрасту пошёл бы в автошколу и права получил, по-человечески, по-нормальному. А вот так рисковать не только окружающими, но и свои ребёнком?! Не понимаю»