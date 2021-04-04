Ребенок покатался по Петербургу и устроил ДТП

В соцсетях появились сообщения, что ребенок шести-семи лет несколько дней катался по Петербургу за рулем автомашины. Вчера он вновь устроил "бэби-покатушки" и врезался в припаркованную машину. Мальчика задержал прохожий, перед этим юный «водитель» прокатил его на капоте.
Необычная авария произошла накануне в Красном Селе, сообщает местная группа «Транспортный коллапс» в соцсети «Вконтакте
».
Водитель белого «Хундая»
ударил припаркованную автомашину возле торгового комплекса «Красносельский» на улице Огородной. После ДТП «Хундай» начал разворачиваться, пытаясь скрыться. Это увидел свидетель - водитель «Мерседеса
». Он прибежал
на место ДТП.
«За рулем ударившей машины был... ребенок! Мальчик совершил ДТП и попытался скрыться с места происшествия, дополнительно "прокатив на капоте" мужчину из «Мерседеса». Видимо так его учили в садике и школе или сидящий пассажиром родственник сказал: «шухер, валим!» - пишет автор сообщения.
Судя по кадрам, опубликованным на Ютубе, мальчику около 7 лет.
В комментариях красносельцы пишут, что он катается по пригороду Питера не первый день:
«Далеко не первый раз данный ребенок гоняет по Красному Селу. Уже два сообщения про такой факт и не сегодня, а несколько дней назад».
«Оказывается нас не глюкануло с мужем. Видели эту машину сегодня»
Жители Красного Села сообщили, что звонили в ДПС
и рассказали о ребенке за рулем. Пока неизвестно, какие меры приняли местные власти и силовики.
Пользователи считают, что владельца авто необходимо лишить водительских прав, а родителями должны заняться органы опеки:
«Ну, учил бы водить в безопасном месте! А потом по возрасту пошёл бы в автошколу и права получил, по-человечески, по-нормальному. А вот так рисковать не только окружающими, но и свои ребёнком?! Не понимаю»
Ранее «Рамблер» сообщал
, что посадившая ребенка за руль мать призвала увеличить штрафы за подобное поведение.