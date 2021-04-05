Одна из пострадавших в массовом ДТП, устроенном блогером Эдвардом Билом в Москве, предложила ему мировую.
Как сообщает «Комсомольская правда»
, такое предложение пранкеру сделала Екатерина Маничкина. Она отделалась парой синяков, а ее автомобиль Range Rover
лишился переднего бампера и капота.
Адвокат Маничкиной Екатерина Гордон
записала видеообращение, в котором напомнила Эдварду Билу о его обещании купить всем пострадавшим в ДТП новые автомобили.
«Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращаетесь», - заявила Катя Гордон.
Впрочем, посмотреть ролик и ответить Маничкиной и ее адвокату, записав собственное видео, пранкер не имеет права. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенной деятельности, куда входит пользование интернетом.
Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Пострадавшая женщина Мария Артемова находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.