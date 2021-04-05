Впрочем, посмотреть ролик и ответить Маничкиной и ее адвокату, записав собственное видео, пранкер не имеет права. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенной деятельности, куда входит пользование интернетом.

Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Пострадавшая женщина Мария Артемова находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.