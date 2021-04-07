Тройное ДТП под Новосибирском: есть жертвы

Два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате тройного ДТП под Новосибирском утром 7 апреля. Авария случилась в 7.35 по местному времени на мосту на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирского района. По неустановленным пока причинам здесь столкнулись две легковые машины и автобус «ПАЗ» с пассажирами.

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ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили: ДТП произошло в Новосибирском районе около 7.40 на 22-м км трассы К19-Р, столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус «ПАЗ», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск - Жеребцово. По предварительным данным, микроавтобус Toyota Hiace врезался во встречную легковую Honda Fit . После этого микроавтобус отбросило на автобус с пассажирами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главврача станции скорой помощи Ирину Большакову, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Дети, возраст которых не уточняется, госпитализированы в тяжелом состоянии. Потребовалась медицинская помощь и мужчине, который от удара вылетел из машины и упал с моста вниз, на железнодорожные пути.

«В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка», - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем», - уточняет РенТВ со ссылкой на медиков.