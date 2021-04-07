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Парня выбросило на пути, останавливали поезда: в ДТП под Новосибирском есть погибшие и раненые

Провинция.руиещё 10
5 часов назад
Два человека погибли и еще шестеро пострадали в результате тройного ДТП под Новосибирском утром 7 апреля. Авария случилась в 7.35 по местному времени на мосту на Гусинобродском шоссе в районе села Гусиный брод Новосибирского района. По неустановленным пока причинам здесь столкнулись две легковые машины и автобус «ПАЗ» с пассажирами.
Тройное ДТП под Новосибирском: есть жертвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили: ДТП произошло в Новосибирском районе около 7.40 на 22-м км трассы К19-Р, столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус «ПАЗ», выполнявший рейс по маршруту Новосибирск - Жеребцово. По предварительным данным, микроавтобус Toyota Hiace врезался во встречную легковую Honda Fit. После этого микроавтобус отбросило на автобус с пассажирами.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главврача станции скорой помощи Ирину Большакову, в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
Дети, возраст которых не уточняется, госпитализированы в тяжелом состоянии. Потребовалась медицинская помощь и мужчине, который от удара вылетел из машины и упал с моста вниз, на железнодорожные пути.
«В одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железные пути. В результате происшествия было остановлено движение тепловоза. Пострадавшего мужчину эвакуировали с железнодорожного полотна, госпитализировали. Пожарные провели работы по деблокировке пострадавшего ребенка», - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«Шесть пострадавших, из них двое детей. Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу на Красный проспект. Среди взрослых одна женщина в тяжелом, остальные в среднем», - уточняет РенТВ со ссылкой на медиков.
Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, в пассажирском автобусе кроме водителя и кондуктора находилось всего несколько человек. Никто из них не пострадал. А вот в результате лобового удара легковых автомобилей в микроавтобусе «Хайс» погибли двое неустановленных мужчин, ещё три человека получили ушибы. В «Хонде Фит» пострадал 13-ти летний ребёнок, а водитель автомобиля отделался ушибами.
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