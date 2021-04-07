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Власти назвали причину ДТП с участием Тайгера Вудса

ТАСС
3 часа назад
Превышение скорости стало основной причиной аварии, в которую попал в конце февраля американский гольфист Тайгер Вудс. Об этом сообщил в среду шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания ABC.
Причиной ДТП с Вудсом стало превышение скорости
Фото: ReutersReuters
"Основным фактором, который привел к аварии, стало вождение с превышением скоростного режима для данного участка дороги и невозможность вписаться в поворот", - отметил шериф.
По его словам, автомобиль Вудса перед тем, как вылететь на обочину, двигался со скоростью от 84 до 87 миль в час (135-140 км/ч) при ограничении в 45 м/ч (72 км/ ч).
Ранее Виллануэва заявлял, что власти не будут предъявлять гольфисту обвинения в опасном вождении. Как отметил шериф в конце февраля, в случае с этой аварией речь идет исключительно о несчастном случае. При этом он не исключал, что Вудсу будет выписан штраф за несоблюдение скоростного режима.
Авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. В середине марта он был выписан из больницы.
Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.
ДТП,телеканал АВС,
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