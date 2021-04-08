"Продам все машины": первое интервью Эдварда Била после ДТП

Блогер Эдвард Бил заявил, что готов оказать любую помощь пострадавшей в спровоцированном им массовом ДТП в центре Москвы. Первое интервью блогера, данное им после резонансной аварии, опубликовало в своем Telegram-канале издание «Москва 24».

Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в реанимацию.

Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу.

Блогер в своем первом интервью после ДТП заявил, что у него теперь нет времени на съемку видеороликов, так как необходимо решить «много проблем», прежде всего с пострадавшей Марией Артемовой.

Эдвард Бил подчеркнул, что готов оказать ей всю возможную помощь.

«Все, что в моих силах. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась», - пояснил он.

Бил уточнил, что не имеет права общаться с потерпевшей и для обсуждения помощи встречается с ее представителями.

«Обсуждаем продажу всех моих машин», - заявил блогер.