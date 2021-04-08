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"Продам все машины": первое интервью Эдварда Била после ДТП

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Блогер Эдвард Бил заявил, что готов оказать любую помощь пострадавшей в спровоцированном им массовом ДТП в центре Москвы. Первое интервью блогера, данное им после резонансной аварии, опубликовало в своем Telegram-канале издание «Москва 24».
Как сообщал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в реанимацию.
Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу.
Блогер в своем первом интервью после ДТП заявил, что у него теперь нет времени на съемку видеороликов, так как необходимо решить «много проблем», прежде всего с пострадавшей Марией Артемовой.
Эдвард Бил подчеркнул, что готов оказать ей всю возможную помощь.
«Все, что в моих силах. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась», - пояснил он.
Бил уточнил, что не имеет права общаться с потерпевшей и для обсуждения помощи встречается с ее представителями.
«Обсуждаем продажу всех моих машин», - заявил блогер.
Он также отметил, что до сих пор не понимает, как так получилось, что он выехал на встречку и подчеркнул, что, будь у него возможность, он бы все изменил.
ДТП,Видео,
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