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Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

ТК «Звезда»иещё 6
5 часов назад
На трассе «Волга» в Московской области произошла авария. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном МВД.
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Отмечается, что все те, кто получил ранения, были госпитализированы.
«Время 22.00, 5-й километр автодороги М-7 "Волга", столкнулись автомобиль Hyundai и Mercedes, маршрутка», - сказали РИА Новости в МВД.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.
ДТП,Аварии на трассах,Hyundai,МВД,РИА Новости,
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