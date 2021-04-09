Под Москвой произошло массовое смертельное ДТП

В Московской области произошло массовое смертельное ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Согласно свидетельствам очевидцев, сегодня утром на 47-м километре Новорижского шоссе столкнулись семь автомобилей. По меньшей мере один человек мог погибнуть в результате аварии. В настоящее время сотрудники экстренных служб проверяют данную информацию.

1 апреля, как сообщал «Рамблер», блогер Эдвард Бил за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и совершил столкновение с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина.

В отношении блогера было возбуждено уголовное дело. Адвокат Била Сергей Жорин сообщил, что его клиент раскаивается, сожалеет о случившемся и намерен оказать помощь пострадавшей.

В тот же день в Санкт-Петербурге водитель в форме Вооруженных сил за рулем кроссовера сбил пешехода на регулируемом пешеходном переходе у перекрестка Владимирского проспекта с Графским переулком, на котором в тот момент не работали светофоры. Пострадавший был госпитализирован.