Школьный автобус попал в ДТП под Новгородом

Специалисты оценят соблюдение законодательства при организованных перевозках детей автомобильным транспортом. Ранее маршрутное такси "Газель" столкнулось с грузовиком в Щелковском районе Подмосковья. В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.