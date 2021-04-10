Есть погибшие: автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В Турции произошло смертельное ДТП с российскими туристами - на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибла наша соотечественница, 16 человек попали в больницы, сообщает телеканал NTV
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«Причиной ДТП стал снег, выпавший в апреле в Конье. Погиб один российский турист, много раненых», - передает NTV.
Авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы Конья-Аксарай.
Автобус, перевозивший российских туристов из Анталии в Каппадокию (машина принадлежит компании Cavit Yücesan) перевернулся из-за обледенения дороги.
Всего в автобусе было 32 россиянина. Раненые (16 человек) были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.
Погибла россиянка Елена Автайкина (43 года).
После аварии пострадавшие не смогли выйти из автобуса. Водителю пришлось разбить стекло молотком. Пострадавшие туристы находились в шоке. Они обнимались и успокаивали друг друга. Один из туристов вел прямую трансляцию в интернете о происходящем при помощи мобильного телефона.
Это вторая авария с туристическим автобусом за день на той же трассе. За два часа до ДТП с россиянами перевернулся другой автобус. Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт аварии.