Есть погибшие: автобус с россиянами попал в ДТП в Турции

В Турции произошло смертельное ДТП с российскими туристами - на обледеневшей дороге перевернулся автобус. Погибла наша соотечественница, 16 человек попали в больницы, сообщает телеканал NTV

«Причиной ДТП стал снег, выпавший в апреле в Конье. Погиб один российский турист, много раненых», - передает NTV.

Авария произошла около 09:30 на 30-м километре трассы Конья-Аксарай.

Автобус, перевозивший российских туристов из Анталии в Каппадокию (машина принадлежит компании Cavit Yücesan) перевернулся из-за обледенения дороги.

Всего в автобусе было 32 россиянина. Раненые (16 человек) были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

Погибла россиянка Елена Автайкина (43 года).

После аварии пострадавшие не смогли выйти из автобуса. Водителю пришлось разбить стекло молотком. Пострадавшие туристы находились в шоке. Они обнимались и успокаивали друг друга. Один из туристов вел прямую трансляцию в интернете о происходящем при помощи мобильного телефона.