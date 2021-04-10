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В Индии 10 человек погибли в ДТП с автобусом

ТАССиещё 1
26 минут назад
По меньшей мере 10 человек погибли, более 30 пострадали в аварии с автобусом, который свалился в субботу в придорожную канаву в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил телеканал NDTV.
В Индии 10 человек погибли в ДТП с автобусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Пострадавших госпитализировали.
ДТП,
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