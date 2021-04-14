12-летний подросток на иномарке сбил пенсионера в Крыму

Отец решил научить 12-летнего сына водить машину и посадил его за руль своего автомобиля. В результате был сбит пожилой велосипедист, разбиты два автомобиля и повреждено дорожное сооружение, сообщили в МВД по Республике Крым.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 12 апреля на одной из улиц поселка Николаевка.

«12-летний подросток, управляя принадлежащим его отцу «Митсубиси Спейс», не справился с управлением, в результате чего допустил его занос и наезд на 60-летнего велосипедиста. После этого машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с припаркованным автомобилем «Форд» и дорожным сооружением», - говорится в сообщении.

В итоге в результате ДТП «телесные повреждения никто не получил, велосипедисту оказана разовая медицинская помощь», пояснили в ведомстве.

На отца юного водителя, который сидел рядом с ним в машине, составлен протокол об административном правонарушении по статье о передаче управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права имаправлять. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Также сотрудники ГИБДД направили протокол в службу по делам несовершеннолетних для привлечения родителей мальчика к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.