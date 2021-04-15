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При сходе поезда с рельсов в Египте пострадали 15 человек

RT на русскомиещё 3
5 часов назад
По меньшей мере 15 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в провинции Шаркия в Египте. Об этом сообщили в египетском Минздраве.
Поезд сошел с рельсов в Египте
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что ЧП произошло около города Минья эль-Камх.
В Минздраве добавили, что погибших в результате инцидента с поездом нет.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирских поездов в египетской провинции Сохаг погибли 19 человек, ещё 185 пострадали.
ДТП,Минздрав РФ,
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