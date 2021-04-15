Выросло число погибших в ДТП по вине пьяных таксистов

В МВД
пояснили, что в минувшем году значительное влияние на аварийность при осуществлении перевозок пассажиров в такси оказали ограничительные меры, связанные с профилактикой распространения коронавируса. В частности, в апреле-мае 2020 года, когда был период строгих ограничений, наблюдалось снижение количества ДТП с участием такси, но в то же время произошел значительный рост погибших. Аналогичная ситуация прослеживается с сентября по декабрь, то есть в то время, когда в стране пошла вторая волна пандемии.