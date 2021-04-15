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Лишился зубов: популярный репер попал в ДТП в Петербурге

Артём Кульша
42 минуты назад
Рэпер Yung Trappa попал в ДТП. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Лишился зубов: популярный репер попал в ДТП в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети
Некоторое время назад блогер Андрей Ермошин опубликовал видеозапись, из содержания которой следует, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Yung Trappa, находясь за рулем каршерингового автомобиля, врезался в пикап сзади.
В результате аварии рэпер ударился лицом, из-за чего у него началось обильное кровотечение и выпали зубы. Он был госпитализирован. Сутки спустя Yung Trappa сообщил в социальных сетях, что в порядке. На ролике Ермошина он заверяет, что был трезв.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Yung Trappa освободился из тюрьмы после отбывания лишения свободы на пять лет и семь месяцев за сбыт наркотических средств в значительном размере.
В понедельник на проспекте Аршакуняц у торгового центра Yerevan Mall в Ереване тяжелоатлет Симон Мартиросян за рулем автомобиля «Мерседес-Бенц» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
1 апреля блогер Эдвард Бил за рулем автомобиля выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и совершил столкновение с четырьмя машинами. В результате аварии серьезно пострадала женщина.
ДТП,Симон Мартиросян,
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