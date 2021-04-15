Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего в прошлом году пешеходов в центре столицы, к четырем годам колонии.

Четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься управлением транспортом сроком на три года, — сообщили в пресс-службе суда.

Авария произошла в сентябре 2020 года. Гулиев за рулём Infiniti сбил двух человек на пешеходном переходе на Остоженке и врезался в здание. В результате ДТП пострадали трое, в том числе пассажирка рэпера. Позже выяснилось, что Гулиев проехал на красный свет, а в его крови выявили следы наркотических веществ.

Уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения). Сам Гулиев пояснил, что он уходил от удара машины, которая внезапно выехала на перекресток. Свою вину он признал, при этом заявив, что за рулём был трезв.

Потерпевшие предъявили ему иск о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка и морального вреда в общей сложности на 1,5 млн рублей. Рэпер выразил готовность полностью выплатить компенсацию.

Как писал NEWS.ru, ДТП с участием музыканта случилось в центре Москвы 21 сентября. Infiniti рэпера столкнулся с Mercedes, от удара элитную иномарку Гулиева отбросило в сторону, она сбила пешеходов и протаранила здание. В результате аварии одна из пострадавших лишилась стопы. Гулиева арестовали 23 сентября. Во время заседания суда он признал вину, однако не согласился с квалификацией предъявленного обвинения. Рэпер заявил, что тесты на наркотические вещества зафиксировали в его крови обезболивающие препараты и антибиотики, принимаемые им для лечения остеохондроза.