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Водитель Tesla выжил, врезавшись в дом на скорости 160 км/ч

Car.ru
1 час назад
В США, город Флорида, водитель Tesla не справился с управлением и врезался в несколько стоящих на дороге автомобилей на скорости свыше 160 км/ч. Виновник аварии чудом выжил после столкновения.
Водитель Tesla врезался в дом на скорости 160 км/ч и выжил
Фото: Car.ruCar.ru
Инцидент произошел 10 апреля, сообщают местные СМИ. В салоне находился только водитель, после аварии его доставили с травмами в больницу, но жить он будет. Столкновение было настолько сильным, что припаркованный рядом с домом пикап оказался приподнят над землей, а стоявшая Mazda - разбита.
Теперь жителям дома запретили жить там некоторое время, пока не будет подтверждена безопасность жилой конструкции. Соседи, видевшие аварию на своей камере наружного видеонаблюдения, описали момент столкновения как "вспышку света", настолько высокой была скорость. Причины ДТП пока неизвестны.
ДТП,Mazda,Tesla,
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