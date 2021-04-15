Водитель Tesla врезался в дом на скорости 160 км/ч и выжил

В США, город Флорида, водитель Tesla не справился с управлением и врезался в несколько стоящих на дороге автомобилей на скорости свыше 160 км/ч. Виновник аварии чудом выжил после столкновения.

Фото: Car.ru Car.ru

Инцидент произошел 10 апреля, сообщают местные СМИ. В салоне находился только водитель, после аварии его доставили с травмами в больницу, но жить он будет. Столкновение было настолько сильным, что припаркованный рядом с домом пикап оказался приподнят над землей, а стоявшая Mazda - разбита.