Каршеринговый автомобиль сбил двух пешеходов в Москве

Каршеринговый автомобиль протаранил несколько припаркованных машин и сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы.

По словам очевидцев, каршеринговая машина ехала со скоростью более 100 километров в час. Сначала автомобиль врезался в несколько припаркованных машин, после чего сбил двух пешеходов, которые стояли рядом.