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Каршеринговый автомобиль сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
Каршеринговый автомобиль протаранил несколько припаркованных машин и сбил двух пешеходов на юго-западе Москвы.
Каршеринговый автомобиль сбил двух пешеходов в Москве
Фото:  Вечерняя Москва Вечерняя Москва
ДТП случилось на пересечении улицы Инессы Арманд с Голубинской улицей.
По словам очевидцев, каршеринговая машина ехала со скоростью более 100 километров в час. Сначала автомобиль врезался в несколько припаркованных машин, после чего сбил двух пешеходов, которые стояли рядом.
Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.
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