Подросток устроил смертельное ДТП под Ростовом-на-Дону

ДТП произошло в районе 04.30 мск в Новочеркасске. Манина врезалась в дерево в районе дома 4 по Машиностроительному переулку.

По предварительной информации, за рулем находился водитель 2007 года рождения. Всего в автомобиле находились шесть человек, пять из которых погибли на месте, еще один пострадавший находится в реанимации.