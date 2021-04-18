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Разбившиеся в ДТП в Ростовской области подростки были пьяны

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
23 часа назад
Подростки, разбившиеся в ДТП в Новочеркасске Ростовской области, были пьяны, где они взяли спиртное, устанавливается, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«Они пили, после этого сели в машину. Где они достали спиртное, будет устанавливаться», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области автомобиль под управлением 14-летнего подростка врезался в дерево, пять человек погибли в результате ДТП. В автомобиле было шесть человек. Один пострадавший находится в реанимации.
Управление МВД по Ростовской области опубликовало видео, на котором запечатлены последствия смертельного ДТП. Судя по кадрам, из-за столкновения с деревом легковой Hyundai, которым управлял 14-летний водитель, превратился в груду металлолома.
Напомним, в региональном ГИБДД сообщили, что все пятеро погибших были подростками 13-15 лет, выживший пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии.
ДТП,Видео,Hyundai,ГИБДД,МВД,РИА Новости,
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