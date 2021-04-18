Появились подробности смертельного ДТП в Новочеркасске

Появились подробности резонансного ДТП в Новочеркасске, где 14-летний подросток устроил ДТП, лишив жизни себя и четырех сверстников. Родители виновника рассказали, каким образом он сел за руль.

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По их словам, Илья взял ключи от Hyundai , когда вернулся домой после развлекательной игры (квеста) с друзьями. Ключи от авто лежали на тумбочке. Вся семья в тот момент спала. Об этом сообщает канал LifeShot со ссылкой на источник.

Выяснилось, что друзья школьника также пришли домой с квеста, но потом снова покинули жилища. Подростки заранее договорились об этом, чтобы покататься ночью на машине.

В сети также появилось видео из Hyundai, снятое одним из подростков во время ночной поездки.

Видно, что несовершеннолетний водитель нарушает ПДД и едет на красный. В салоне при этом слышна оглушительная современная молодежная «музыка».

Напомним, в Новочеркасске подросток и его друзья ночью отправились покататься на машине родителей. Около 04.30 автомобиль врезался в дерево возле дома 4 в Машиностроительном переулке. В авто находились пятеро друзей 14-летнего — трое парней и две девушки (все - его ровесники). В итоге пятеро, включая виновника аварии, погибли на месте. Одному удалось выжить, он в реанимации.