Два человека погибли в ДТП с Tesla с автопилотом

Авария произошла в минувшую субботу. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот, и загорелся на участке дороги севернее Хьюстона. Власти округа Харрис уточнили, что для тушения пожара потребовалось более 121,1 тыс. литров воды и четыре часа.