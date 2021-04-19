Двое погибших: Tesla без водителя устроила ДТП

Новая авария с участием Tesla произошла в штате Техас в минувшие выходные. Электрокар, за рулем которого никого не было, на большой скорости влетел в дерево и загорелся. Жертвами ДТП стали два человека – пассажиры «Теслы», сообщает Bloomberg.

Фото: © Tesla © Tesla

Электрокар несся на большой скорости по дороге к северу от города Хьюстон, пропустил поворот и протаранил дерево. В результате столкновения машина вспыхнула. Прибывшие на место происшествия пожарные потратили четыре часа и более 113 тысяч литров воды, чтобы потушить огонь.

По данным местных правоохранительных органов, один из погибших мужчин был найден на переднем пассажирском сиденье Model S 2019 года, а второй сидел сзади. Все указывает на то, что в момент аварии водительское сиденье было пустым, однако расследование все еще ведется. Был ли включен автопилот «Теслы», неизвестно.

Сама компания пока не прокомментировала сообщения об аварии, однако акции уже отреагировали: на предпродажных торгах в США в понедельник их стоимость упала на два процента.