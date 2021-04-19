«Автопилот» Tesla вновь стал причиной аварии со смертельным исходом. Автомобиль ехал без водителя и на большой скорости врезался в дерево, после чего произошло возгорание. Это далеко не первое ДТП, виной которому стала новая функция помощи водителям. При этом глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что вина за аварии с участием автономных систем лежит на самоуверенных водителях.

В Техасе произошла крупная авария с участием Tesla — автомобиль ехал без водителя, столкнулся с препятствием и загорелся, сообщает портал The Verge.

Пожарные боролись с огнем в течение четырех часов и потратили около 140 тыс. литров воды — батарея электрокара вспыхивала после тушения снова и снова. Как оказалось, даже после успешной попытки справиться с огнем аккумулятор Tesla все еще имеет небольшой запас энергии, из-за чего вновь происходит возгорание.

По предварительным данным, машина ехала на большой скорости и не успела войти в поворот, из-за чего съехала с дороги и врезалась в дерево, в результате погибло два человека. Один из погибших находился на переднем пассажирском сидении, второй сидел сзади.

При этом за рулем никого не было.

Была ли в момент аварии включена новая функция полного автопилота [или FSD— full-self driving] — неизвестно.

На текущий момент Национальное управление безопасности дорожного движения США расследует по меньшей мере 23 аварии с автомобилями Tesla, в которых был включен автопилот. Однако ранее не было зафиксировано ни одного ДТП, где на водительском сидении машины не было человека.

Tesla уже сталкивалась с критикой в своей адрес в связи со своей функцией автопилота. На прошлой неделе генеральный директор Ford отметил, что Илон Маск выпустил недоработанную бета-версию FSD, тем самым заставляя владельцев электрокаров самостоятельно «обкатывать» функцию.

Также подверглось нападкам и многообещающее название функции.

Например, суд в Германии запретил автопроизводителю использовать термины «автопилот» и «полное самоуправление» в рекламе, поскольку они вводят людей в заблуждение и преувеличивают возможности электрических машин Tesla.

Сама корпорация не раз предупреждала своих клиентов о том, что FSD не является автономной системой вождения, и водитель по-прежнему должен обращать внимание на дорогу. Автомобиль следит за внимательностью водителя при помощи датчика, который находится на руле.

Однако ранее инженеры компании призывали главу Tesla усовершенствовать контроль за водителем при включенном автопилоте, так как нынешняя система, по их мнению, «неэффективна». Так, они предложили встроить в электрокар систему камер, чтобы отслеживать направление взгляда водителя или усовершенствовать рулевой датчик. Однако Илон Маск отклонил данное предложение.

В 2018 году произошла еще одна авария с участием автомобиля Tesla, в ходе которой погиб водитель электрокара, — 38-летний инженер Apple Уолтер Хуан. Известно, что автопилот машины дал сбой, в результате чего она врезалась в бетонный отбойник. Спустя два года расследований суд постановил, что компания Илона Маска, продавая свои электрокары, не уведомляет покупателя о том, что беспилотный автомобиль не может быть безопасным транспортным средством без внимания со стороны водителя.

В том же году Маск заявил, что Tesla будет регулярно публиковать данные о безопасности FSD, отметив, что «негативные» публикации в СМИ могут отбить у его клиентов желание использовать автопилот.