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Автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы

Вечерняя Москваиещё 3
5 часов назад
На северо-западе Москвы водитель сбил пешехода. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» во вторник, 20 апреля.
Автомобилист сбил ребенка на северо-западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва
Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом 19 на улице Маршала Катукова. Автомобиль наехал на 12-летнего ребенка, который перебегал дорогу на красный свет. У подростка диагностировали перелом лодыжки.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что автобус сбил пешехода на Большой Никитской улице в Москве. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте.
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