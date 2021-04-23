Как продать автомобиль после ДТП

Большинство автомобилей, которые сегодня передвигаются по дорогам России, попадали в ДТП. Некоторые автовладельцы проводят ремонт после таких случаев и продолжают эксплуатировать транспорт, но есть и такие, кто решается на перепродажу. Не во всех случаях ремонт и последующая эксплуатация выгоднее. Рассмотрим, как правильно реализовать битый автомобиль.

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Самый первый вопрос, который возникает после оформления ДТП — куда ставить автомобиль. Как обычно, во дворе, его уже не поставить. Сразу отправлять в ремонт тоже нельзя — сейчас везде большие очереди, да и не всегда владелец желает ремонтировать авто после ДТП. Если поврежденный автомобиль не увезли на специальную стоянку и он находится в распоряжении своего владельца, то лучше всего поставить его на охраняемую стоянку или в просторный гараж.

Заметим, что расходы за охраняемую стоянку должна будет понести страховая компания. В ее обязанности входит возмещение всех убытков, которые владелец понес в результате дорожно-транспортного происшествия. Получается, что платное хранение автомобиля и вызов эвакуатора — это тоже убытки. Многие автовладельцы совершают большую ошибку, когда сразу после аварии едут ремонтировать автомобиль. Восстанавливать или совершать с ним какие-либо действия нельзя до тех пор, пока не будут закончены все экспертизы, которые связаны со страховой компанией. Поэтому к автомобилю нужно обеспечить удобный доступ. Нельзя просто бросить машину на месте аварии или на обочине дороги — ее могут растащить на металлолом.

Как только будут завершены все юридические процедуры, можно приступать к реализации автомобиля. Первый вариант — продать транспорт на запчасти. Это неплохое решение и в некоторых случаях даже единственное. Как правило, к такому способу обращаются когда автомобиль не подлежит восстановлению, но имеет пригодные для использования узлы и агрегаты. Продать машину на запчасти можно несколькими способами — реализовать авто целиком на авторазборку, продавать запчасти по отдельности, продать авто в качестве донора для такой же модели. Перед этим нужно прекратить регистрацию, чтобы не получать письма с транспортным налогом.

Автовладельцы считают, что самым оптимальным способом реализации битого автомобиля считается его отправка на авторазборку. Заплатят немного, но ни с чем бывший владелец точно не останется. Многие автовладельцы самостоятельно разбирают транспорт и выставляют запчасти на продажу. В первое время могут разлететься несколько деталей — из-за маленькой цены или дефицитности на рынке. Но все остальное может лежать в гараже несколько лет, а в итоге все сдается в металлолом, где заплатят еще меньше, чем на авторазборке.

Современные технологии кузовного ремонта позволяют вытягивать и восстанавливать даже трудные участки автомобиля. Специалисты могут восстанавливать сильно поврежденные части, а после перепродавать их. Многие машины после восстановлению не отвечают требованиям безопасности из-за нарушенной геометрии. Продаются такие фениксы по очень низкой цене.

Еще один вариант — утилизация транспортного средства. Избавление от автомобиля таким способом позволяет получить льготы при покупке нового авто. Для этого нужно оформить целый комплект документов, который после предоставляется в ГИБДД и дилеру. Скидки в салонах по программе утилизации могут быть солидными. Часто они даже превышают выплаты по Trade-In. Программа утилизации работает на государственном уровне.

Чтобы самому не нарваться на автомобиль, который побывал в ДТП, нужно тщательно проводить осмотр. Способов определения битой машины очень много — от визуального осмотра до инструментального контроля. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, которые используют при осмотре специальное оборудование.