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Два человека погибли в ДТП на КАД в Петербурге

ТАССиещё 3
7 часов назад
Два человека погибли в результате аварии с легковушкой и двумя грузовиками на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, которые загорелись после столкновения, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
Смертельное ДТП в Петербурге закончилось пожаром
Фото: ТАССТАСС
"В легковом автомобиле двое погибших", - сказал представитель ведомства.
В МЧС добавили, что пожар, возникший после столкновения машин, потушили.
"Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. Горение ликвидировано", - сообщили в ведомстве.
Как сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, движение в настоящее время восстановлено по одной полосе внутреннего кольца. "С 19:30 мск движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе", - говорится в сообщении.
По данным главка МВД по городу и Ленинградской области, участниками аварии стали грузовик с краном-манипулятором, легковой автомобиль "ВАЗ" и фура. По факту аварии сотрудниками ведомства проводится проверка.
ДТП,Смертельное ДТП,Смерть на дороге,Tesla,Lada,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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