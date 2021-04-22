Смертельное ДТП в Петербурге закончилось пожаром

Как сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, движение в настоящее время восстановлено по одной полосе внутреннего кольца. "С 19:30 мск движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе", - говорится в сообщении.