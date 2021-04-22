Смертельное ДТП в Петербурге закончилось пожаром

Два человека погибли в результате аварии с легковушкой и двумя грузовиками на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, которые загорелись после столкновения, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
"В легковом автомобиле двое погибших", - сказал представитель ведомства.
В МЧС добавили, что пожар, возникший после столкновения машин, потушили.
"Произошло столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей с последующим загоранием. Горение ликвидировано", - сообщили в ведомстве.
Как сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", которое обслуживает дорогу, движение в настоящее время восстановлено по одной полосе внутреннего кольца. "С 19:30 мск движение на 39-м километре внутреннего кольца КАД открыто по четвертой полосе", - говорится в сообщении.
По данным главка МВД по городу и Ленинградской области, участниками аварии стали грузовик с краном-манипулятором, легковой автомобиль "ВАЗ" и фура. По факту аварии сотрудниками ведомства проводится проверка.